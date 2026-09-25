Проверьте свой стаж: из-за каких несоответствий Пенсионный фонд может недоплатить деньги

Некоторым категориям пенсионеров в Украине следует проверить свой стаж

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Расчет льготного стажа по Списку № 1 производится по специальному алгоритму, в связи с чем итоговые показатели в пенсионном деле могут отличаться от фактических записей в трудовой книжке.

Многие пенсионеры ошибочно считают это ошибкой Пенсионного фонда Украины (ПФУ), однако действующее законодательство предусматривает четкий механизм зачисления дополнительных лет, пишет издание «На пенсии».

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Поводом для разъяснения стало обращение читательницы, которая в конце 2025 года обнаружила расхождение в начислениях. Вместо ожидаемых двадцати двух с половиной лет по Списку № 1 ей зачли лишь 21 год. Женщина выразила сомнения относительно правильности размера своей выплаты и возможной недоплаты.

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Согласно документам о трудовой деятельности, заявительница работала термистом в цехе термообработки Днепропетровского завода металлургического оборудования с 30 ноября 1964 года по 1 июня 1986 года, после чего вышла на заслуженный отдых. Общий календарный стаж работы на предприятии составил 21 год, 6 месяцев и 1 день.

Отметим, что льготный стаж по Списку № 1 — это время работы человека на подземных работах, в чрезвычайно вредных или тяжелых условиях, которое дает право на выход на пенсию раньше обычного пенсионного возраста.

В соответствии с законодательством за каждый полный год работы по Списку № 1 к общему страховому стажу дополнительно прибавляется ещё один год. В данной ситуации дополнительный льготный стаж начислен именно за 21 полный год.

Остальные шесть месяцев и один день учитываются в общем страховом стаже, однако оснований для удвоения этого остатка нет, поскольку он не составляет полного календарного года. Таким образом, расчёт дополнительного льготного стажа со стороны ПФУ выполнен корректно.

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Правильно ли Пенсионный фонд рассчитал выплаты

Как отмечает издание, установить точный размер итоговой выплаты ипроверить правильность начислений исключительно по трудовой книжке невозможно. Для детального анализа необходимы данные из пенсионного дела, в частности полная информация обо всем страховом стаже, размере заработной платы и проведенных ранее индексациях или перерасчетах.

В случае возникновения сомнений относительно итоговой суммы пенсионерам рекомендуется направить официальный запрос в Пенсионный фонд для получения письменной разбивки начислений. С полученным ответом можно обратиться к юристу по пенсионным вопросам или в ближайший центр бесплатной юридической помощи.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

В Украине ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью I группы гарантирована минимальная пенсия более 20 тысяч гривен, тогда как для других категорий пострадавших установлены более низкие гарантированные выплаты в зависимости от группы инвалидности. Конкретный размер пенсии определяется категорией пострадавшего лица и основаниями для её назначения.

В то же время украинские шахтеры, работавшие на подземных работах с вредными и сверхтяжелыми условиями труда, могут получать пенсию в размере 80%от среднемесячного заработка, но не ниже трёх прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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