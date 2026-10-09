Проверьте свою квартиру: из-за газового оборудования вам могут выставить счет на сумму до 2000 грн

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Жильцам домов и квартир, в которых установлены газовые плиты, водонагреватели или системы отопления, необходимо регулярно обеспечивать их профессиональный осмотр.

Систематические проверки не только гарантируют бесперебойную работу оборудования, но и защищают жизнь и здоровье людей. Если кто-то будет игнорировать профилактические работы или откажется впускать специалистов для проверки приборов, это может стать прямым основанием для отключения дома от газоснабжения, сообщает издание «На пенсии».

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Сколько стоит техническое обслуживание газовых приборов

Стоимость технического обслуживания зависит от количества и особенностей имеющегося оборудования, протяженности внутренних сетей и конкретного объема оказанных услуг.

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Например, для жителей Харькова базовый социальный тариф составляет 435 гривен. На эти средства специалисты будут проводить диагностику внутренних газопроводов, смазку кранов газовой плиты и другие работы, необходимые для обслуживания оборудования.

Если же в квартире установлена газовая колонка или в частном секторе используется автономное отопление, стоимость значительно возрастает и в отдельных случаях достигает 2000 гривен.

Проводить плановый осмотр имеют право как представители «Газмереж», так и специализированные частные фирмы, имеющие соответствующую лицензию. По завершении всех работ владелец жилья обязательно должен получить на руки акт или документ о выполненных работах.

В ходе проверки специалисты могут:

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проверить оборудование на наличие утечки газа;

очистить отдельные элементы от нагара;

проверить исправность и смазать краны;

настроить режим работы газовых приборов;

выявить неисправности и определить необходимость ремонта.

По завершении работ в документах должно быть указано, когда проводилось техническое обслуживание и какие именно работы были выполнены.

Как часто нужно проверять газовые приборы

Частота проведения профилактического осмотра определяется в соответствии с техническими характеристиками приборов и положениями подписанного соглашения. Например, в Кременчуге установлены следующие временные интервалы для проверки газового оборудования:

газовая плита — один раз в три года;

газовая колонка — один раз в год;

газовый отопительный прибор — один раз в год.

Поэтому владельцам следует проверить условия договора на техническое обслуживание и соблюдать установленную периодичность.

Имеют ли право отключить газ, если не пройти техническое обслуживание

Прекращение газоснабжения не всегда связано исключительно с тем, что хозяин дома не провел своевременно плановое техническое обслуживание. Впрочем, специалисты имеют полное право временно перекрыть газоснабжение, если во время осмотра обнаружат серьезную утечку или поломку, либо если владельцы просто не впустят мастеров в помещение для проведения профилактических работ.

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Для внутридомовых газовых коммуникаций в многоэтажных зданиях действует отдельный порядок. Диагностика и обслуживание общего оборудования рассчитываются по отдельной смете, а итоговая сумма для каждого здания зависит от общей протяженности сетей и сложности необходимых работ.

Коммунальные услуги в Украине — последние новости

Военное положение не освобождает украинцев от оплаты жилищно-коммунальных услуг, но для жителей территорий, где возможны или ведутся боевые действия, а также для владельцев поврежденного войной жилья действуют специальные гарантии. В таких случаях не начисляются штрафы, пеня, инфляционные надбавки и проценты за просрочку, а также не отключают коммунальные услуги из-за долгов, даже довоенных, однако сам долг не аннулируется, и фактически потребленные услуги необходимо оплатить.

Стоит отметить, что украинцам должны вернуть почти 93 млн грниз-за нарушений при формировании и применении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые проверки выявили почти у девяти из десяти предприятий. С начала года из 140 внеплановых проверок нарушения были выявлены в 88,6% случаев, поэтому предприятия обязали пересчитать тарифы в пользу потребителей, наложили штрафы и привлекли должностных лиц к ответственности.

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