Проверяют на употребление психотропов: водитель Land Cruiser, сбивший детей на "зебре" в Харькове, попадался на наркотиках

Проверяют на употребление психотропов: водитель Land Cruiser, сбивший детей на "зебре" в Харькове, попадался на наркотиках

Водитель попадал в поле зрения правоохранителей за хранение наркотиков.

В Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двоих 13-летних подростков, переходивших дорогу. Его задержали правоохранители

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Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так произошло", — написал министр.

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Он добавил, что пострадавшие живы и госпитализированы в больницу, а водитель гарантированно будет отвечать за содеянное.

Напомним, что в Харькове водитель внедорожника, не сбавляя скорости, влетел в толпу людей, которые пересекали проезжую часть. После того, как наставник сбил пешеходов, одного из них он еще тащил под собой несколько десятков метров.

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