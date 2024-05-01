Провоцировал религиозную ненависть: митрополит УПЦ из Запорожья Лука получил подозрение (фото)

Он публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий.

Служба безопасности сообщила о подозрении митрополиту УПЦ из Запорожья, провоцировавшему религиозную ненависть. Он публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подозрение получил глава Запорожской епархии УПЦ митрополит Лука (Андрей Коваленко). Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти в Украине.

Он публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Об этом он неоднократно упоминал во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий.

"Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграмм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий. Таким образом, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что СБУ устроила обыски у митрополита УПЦ МП Луки.

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