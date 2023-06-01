Провоцировали религиозную рознь: на Житомирщине митрополит УПЦ МП и его секретарь получили подозрение

Также правоохранители разоблачили "ближний круг" другого митрополита УПЦ МП на сделках с пожертвованиями верующих. Речь идет о более чем 1 млн грн.

СБУ сообщила о подозрении митрополиту Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП Виссариону Стретовичу и его секретарю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, священнослужители производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

Его подозревают в разжигании религиозной розни

По материалам следствия, в течение нескольких лет митрополит лично готовил тексты пророссийских агитационных листовок и брошюр.

В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Общий тираж деструктивных материалов составил около 50 тыс. экземпляров. Секретарь епархии – родной брат митрополита – распространял "агитки" среди священников и верующих Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП епархии, занимающей север Житомирщины.

Секретарь епархии – родной брат митрополита – также получил подозрение

СБУ изъяла пропагандистскую продукцию во время мероприятий по безопасности на Житомирщине весной 2022 года. Экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказывания, направленные на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе.

Священнослужители распространяли пророссийскую церковную пропаганду на севере Житомирской области

На основании выводов экспертиз и собранных доказательств обоим злоумышленникам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Митрополиту и его секретарю грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ (МП) правоохранители разоблачили "ближний круг" местного архиерея – митрополита Никодима – на сделках с пожертвованиями верующих.

Кадило крутится — деньги "мутятся"

По данным следствия, деньги, которые прихожане собирали на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, фигуранты потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 млн грн. В настоящее время продолжается расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Устанавливаются все происшествия преступления.

Напомним, на Буковине митрополит Банченский Лонгин УПЦ (МП) называл ПЦУ "церковью антихриста". За эти слова он получил от СБУ подозрение за разжигание религиозной розни.

Также сообщалось, что суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста скандальному наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу, известному как "Паша Мерседес".

Читайте также: