"Провоцируют нас на ошибки": Резников сообщил, что боевики размещают артиллерию среди жилых домов

"Провоцируют нас на ошибки": Резников сообщил, что боевики размещают артиллерию среди жилых домов

Министр обороны подчеркнул, что это – поведение преступников.

Командование российских оккупационных войск располагает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов на Донбассе и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать, согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", - отметил он.

Резников подчеркнул, что гордится тем, как наши военные сейчас держат этот удар.

"Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно. Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", — говорит министр.

Глава Минобороны Украины сообщил, что сегодня, 20 февраля, утром вброшена очередная порция лжи, новые видео о выдуманных событиях.

"Накопление этой чепухи только убеждает всех, что Украина защищается от коварного агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это, на самом деле, — столкновение цивилизаций", — говорит он.

По мнению Резникова, в ближайший период украинцам нужно быть готовыми сдерживать высокое давление.

"Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы выстоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, ведь были готовы к нему. Так же было предсказуемым продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях" — отметил глава Минобороны.

Напомним, в результате обстрелов оккупационных войск погибли двое украинских военных. Это разведчик Антон Сидоров и водитель мотопехотной роты Денис Кононенко.

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