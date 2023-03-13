Проводил "воспитательную беседу": за избиение солдата командиру из Житомира грозит тюрьма (видео)

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей на Житомирщине подчиненного солдата. Мужчине грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Младший лейтенант, оказавшийся в центре скандала, объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами, сообщили в ДБР.

По его словам, солдат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Правонарушения квалифицируют как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения — ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии записал видео, на котором извинился за инцидент. В военном командовании заявили о начале служебного расследования. Участники инцидента временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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