Проводил "воспитательную беседу": за избиение солдата командиру из Житомира грозит тюрьма (видео)

ДБР начало расследование по факту избиения солдата.
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей на Житомирщине подчиненного солдата. Мужчине грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Младший лейтенант, оказавшийся в центре скандала, объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами, сообщили в ДБР.
По его словам, солдат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правонарушения квалифицируют как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения — ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии записал видео, на котором извинился за инцидент. В военном командовании заявили о начале служебного расследования. Участники инцидента временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.
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