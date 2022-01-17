"Проводите у себя в министерстве": в Сети родители жалуются на учения в школах

Родители возмущены пожарными учениями в школах, проводимых администрацией.
В школах Украины периодически проводятся учения по противопожарной безопасности, которые предусматривают эвакуацию школьников из учебного заведения за определенный промежуток времени. Эти учения вызвали шквал возмущения среди родителей школьников.
О таких жалобах рассказал в Сети образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
"Самое феерическое сообщение прошлых дней: "Почему ваше МЧС мешает урокам в школе и проводит тренировки эвакуации на случай пожара или чего-то еще? Пусть у себя в управлении такие тренировки проводит!", — процитировал одного из родителей омбудсмен.
Он добавил, что обычно обучение проводит не министерство чрезвычайных ситуаций, а администрация школы.
"Руководство школы осознает, что жизнь — это наибольшая ценность, и заботится о том, чтобы в случае чрезвычайной ситуации дети и учителя не только знали, что делать, но и имели навыки таких действий. Но человек вместо благодарности школе за ответственную работу и реальную заботу" о безопасности — вот так... Странные люди", — написал Сергей Горбачев.
Пожарные учения в школах вызвали оживленное обсуждение среди родителей школьников:
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Типично, к сожалению. Помню, когда пожарные учения проводили во времени дневного сна в садике, чтобы потренировать воспитателей поднимать и выводить сонных детей, так одна воспитательница "героически" свою группу не будила и не выводила и родители еще ей благодарны были.
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Скажите, какая из них польза, когда на учениях одни условия, а ежедневно наблюдаются другие. В школе, где ежедневно 1500 человек, открыта только одна входная дверь. Хотя есть другие. Дети в случае экстренной эвакуации просто подавят друг друга.
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Была ситуация уже давно, распылили или газовый баллончик, или что-то другое, детей выводили... Куда вести всем известно, но все равно был открыт один вход, учителя младших классов просто за руки вытаскивали детей из толпы, чтобы их не затоптали.
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Автора этого сообщения должно было бы проверить МВД, так как лицо делает призывы против обеспечения безопасности учащихся.
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А если завтра война...? Если в школе прозвучит сигнал не обучающей, а настоящей тревоги? Что будут делать наши дети? То же, что и неоднократно на отрепетированных "эвакуациях", о которых известно заранее всем учителям и ученикам? При реальной эвакуации многое может уйти не по плану...
Далее в комментариях оказалось, что некоторые родители и не знают о частых "минированиях", волна которых в последнее время прокатилась по Украине, поэтому воспринимают их за "пожарные учения от МЧС" и раздражаются, ведь в этих случаях после эвакуации старшие ученики идут домой сами, а родителям младших звонят учителя и просят забрать.
Родители украинских школьников обсуждают температуру в классах. Многие из них жалуются, что их дети учатся в холодных помещениях.
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