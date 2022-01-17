"Проводите у себя в министерстве": в Сети родители жалуются на учения в школах

"Проводите у себя в министерстве": в Сети родители жалуются на учения в школах

Родители возмущены пожарными учениями в школах, проводимых администрацией.

В школах Украины периодически проводятся учения по противопожарной безопасности, которые предусматривают эвакуацию школьников из учебного заведения за определенный промежуток времени. Эти учения вызвали шквал возмущения среди родителей школьников.

О таких жалобах рассказал в Сети образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Самое феерическое сообщение прошлых дней: "Почему ваше МЧС мешает урокам в школе и проводит тренировки эвакуации на случай пожара или чего-то еще? Пусть у себя в управлении такие тренировки проводит!", — процитировал одного из родителей омбудсмен.

Он добавил, что обычно обучение проводит не министерство чрезвычайных ситуаций, а администрация школы.

"Руководство школы осознает, что жизнь — это наибольшая ценность, и заботится о том, чтобы в случае чрезвычайной ситуации дети и учителя не только знали, что делать, но и имели навыки таких действий. Но человек вместо благодарности школе за ответственную работу и реальную заботу" о безопасности — вот так... Странные люди", — написал Сергей Горбачев.

Учащихся эвакуировали из школы / "Варта 1"

Пожарные учения в школах вызвали оживленное обсуждение среди родителей школьников:

Типично, к сожалению. Помню, когда пожарные учения проводили во времени дневного сна в садике, чтобы потренировать воспитателей поднимать и выводить сонных детей, так одна воспитательница "героически" свою группу не будила и не выводила и родители еще ей благодарны были.

Скажите, какая из них польза, когда на учениях одни условия, а ежедневно наблюдаются другие. В школе, где ежедневно 1500 человек, открыта только одна входная дверь. Хотя есть другие. Дети в случае экстренной эвакуации просто подавят друг друга.

Была ситуация уже давно, распылили или газовый баллончик, или что-то другое, детей выводили... Куда вести всем известно, но все равно был открыт один вход, учителя младших классов просто за руки вытаскивали детей из толпы, чтобы их не затоптали.

Автора этого сообщения должно было бы проверить МВД, так как лицо делает призывы против обеспечения безопасности учащихся.

А если завтра война...? Если в школе прозвучит сигнал не обучающей, а настоящей тревоги? Что будут делать наши дети? То же, что и неоднократно на отрепетированных "эвакуациях", о которых известно заранее всем учителям и ученикам? При реальной эвакуации многое может уйти не по плану...

Далее в комментариях оказалось, что некоторые родители и не знают о частых "минированиях", волна которых в последнее время прокатилась по Украине, поэтому воспринимают их за "пожарные учения от МЧС" и раздражаются, ведь в этих случаях после эвакуации старшие ученики идут домой сами, а родителям младших звонят учителя и просят забрать.

Родители украинских школьников обсуждают температуру в классах. Многие из них жалуются, что их дети учатся в холодных помещениях.

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