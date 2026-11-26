В Виннице разразился скандал из-за избиения ребенка

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Анастасия Сторчак — мать 10-летнего Тимура, которого жестоко избили в лицее, рассказала, что семью проверяют социальные службы. Женщина отметила, что проверка будет проводиться именно в отношении жертвы нападения.

Об этом она рассказала в Threads.

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«Сегодня мы ждём прихода сотрудников социальных служб, которые должны оценить условия, в которых проживает мой ребёнок. Они хотят проверить, не алкоголики ли мы, не живем ли мы на пособия, не провоцируем ли мы эту ситуацию ради денег. Что я хочу сказать — родители, если вашего ребенка, не дай Бог, покалечат или что-то еще, имейте в виду — придут проверять именно вас, а не обидчиков», — подчеркнула Анастасия Сторчак.

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Женщина показала условия, в которых проживает её семья. Также она подчеркнула, что надеется на приезд адекватных сотрудников социальных служб.

Скандал с избиением ребенка в винницком лицее: что известно

Скандальная история, произошедшая ввинницком лицее № 34, где сверстники жестоко избили 10-летнего Тимура, получила продолжение. Во время нападения обидчики повалили ребенка на пол, а один из них прыгнул мальчику на живот. У Тимура диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника — у него повреждены три позвонка.

Сейчас мальчик вынужден постоянно лежать в жестком корсете, принимает обезболивающие и снотворные препараты, поскольку из-за сильной боли не может спать.

Однако, по словам родителей мальчика, администрация лицея пытается представить ситуацию так, будто в избиении ребенка виноват сам пострадавший.

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Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик вмешалась в скандал, связанный с избиением 10-летнего Тимурав винницком лицее № 34: она истребовала документы у администрации, указала на расхождения в показаниях педагогов и родителей и призвала семьи бывших учеников не молчать о буллинге в школе.

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