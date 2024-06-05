Проводят штурмовые действия и пытаются наступать: Сырский рассказал о ситуации на горячих участках фронта

В Волчанске основная задача украинских военных — сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед.

Российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий, в частности — на Харьковском и Купянском направлениях. Штурмуют военные преступники РФ наши позиции в Волчанске и на подступах к Временному Яру.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, оккупанты продолжают проведение наступательных действий. Основные усилия сосредотачиваются на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.

Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Временному Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

“На других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения опрокидывания их на другие участки ведения боевых действий. В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб. На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое — Липке, но несет значительные потери и не имеет успеха”, — рассказал Сырский.

Кроме того, в Волчанске основная задача украинских военных — сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

“Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск по двум направлениям. Продолжаются жесткие бои. Наша задача – остановить врага и заставить перейти его к обороне. Моя задача – обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. При всей сложности ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное”, – подчеркнул главком ВСУ.

Напомним, что РФ перемещает на границу с Харьковщиной новые подразделения.

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