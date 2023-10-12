Провокации возле Лавры: дело "блогерки" Кохановской передали в суд

Сторонница Московского патриархата публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала стычки и религиозную рознь.

Обвинительный акт в отношении пропагандистки УПЦ (МП), которая в марте-апреле 2023 координировала заказные провокации на территории Киево-Печерской лавры, передали в суд. Речь идет о так называемой "блогерке" Виктории Кохановской, которая отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала стычки и религиозную рознь.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Киевской области.

“Под видом правозащитницы женщина устраивала религиозные скандалы и выкладывала стримы в социальные сети. На видео она дискредитировала среди верующих законные действия правоохранителей, оскорбляла религиозные чувства украинцев”, — говорится в сообщении.

На своих страницах в соцсетях Кохановская отрицала факты российской вооруженной агрессии, представляла войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и прогнозировала неизбежный захват Украины российскими оккупантами.

Этот деструктивный контент провокаторки ретранслировали кремлевские пропагандисты, выдававшие ее слова за позицию рядовых граждан Украины.

Факты противоправной деятельности "блогерки" были подтверждены инициированной СБУ лингвистической экспертизой.

Преступные действия пропагандистки квалифицированы по ч. 1 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 436-2 УК (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта).

Дело Кохановской будет рассматривать Голосеевский районный суд города Киева. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее суд назначил Виктории Кохановской меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом за хулиганские действия на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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