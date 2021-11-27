"Провокационное поведение: в УГО прокомментировали конфликт с журналистами после пресс-марафона Зеленского

"Провокационное поведение: в УГО прокомментировали конфликт с журналистами после пресс-марафона Зеленского

УГОшники уверяют, что действовали в соответствии со своими правами и обязанностями.

В Управлении государственной охраны Украины прокомментировали инцидент с журналистами и митингующими после пресс-марафона Владимира Зеленского.

Отметим, что отдельные журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, и митингующие, после завершения мероприятия пытались прорваться к главе государства. В частности, одно из изданий распространило информацию, что УГОшники сбили с ног их журналистку.

"Действия представителей СМИ имели откровенные признаки провокативного характера с толкотней, несоблюдением законных требований военнослужащих, ненормативной лексикой и личными оскорблениями", — говорится в объяснении УГО.

В пресс-службе уверяют, что работники Управления госохраны действовали "в соответствии со своими правами и обязанностями, гарантируя необходимый уровень безопасности президента". Там назвали информацию о том, что охрана якобы применила физическую силу к журналистам, "манипулятивной" и с "признаками спланированной провокации".

Напомним, что в пятницу, 26 ноября, прошел 5-часовой прессмарафон президента Украины Владимира Зеленского.

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