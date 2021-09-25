Провокация РФ в Черном море и освобождение финдиректора Huawei. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 вторглись в зону военных учений Украины в акватории Черного моря. Читать дальше ->
- Покушение на жизнь первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира совершил профессионал, заявили в МВД. Читать дальше ->
- Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую три года назад задержали в Канаде по подозрению в мошенничестве и нарушении санкций США против Ирана, освободили из-под домашнего ареста. Читать дальше ->
- Китай освободил из-под стражи обвиняемых в шпионаже канадцев Майкла Спавора и Майкла Ковригу, задержанных три года назад на фоне ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Читать дальше ->
- Католическая церковь извинилась перед коренными народами Канады за столетие злоупотреблений в школах-интернатах, созданных правительством для привлечения детей к обществу. Читать дальше ->