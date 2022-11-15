"Провокация": в Минобороны РФ прокомментировали падение российской ракеты на территорию Польши

В Минобороны РФ отрицают, что их ракеты попали на территорию Польши.

В Министерстве обороны Российской Федерации открестились от того, что их ракеты упали на территорию страны НАТО – Польшу.

Официальное сообщение было обнародовано в Сети.

"Заявления польских из СМИ и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются преднамеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

Никаких ударов по целям близ украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было;

Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводов обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что сегодня, 15 ноября, во время массированной ракетной атаки РФ территории Украины, взрывы прогремели в пограничной деревне в Польше — Пшеводуве. В результате погибли два человека, а разрушения потерпели местное фекрмерское хозяйство. В Польше из-за этого события созвали совбез.

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