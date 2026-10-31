Жителей Херсона предупредили об опасности во время "олешковского перемирия": к чему готовиться

Херсон / © Getty Images

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Жителей Херсона предупредили о возможных российских провокациях и возобновлении атак во время объявленного перемирия на период проведения гуманитарной операции в Олешках. Несмотря на режим прекращения огня, который должен действовать до 22:59 1 ноября 2026 года, в российском информационном пространстве уже появляются сообщения, которые могут быть подготовкой к провокациям.

Об этом заявила Херсонская городская военная администрация.

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«Вероятно, противник может использовать подобные информационные поводы для нарушения режима прекращения огня. Однако провокационные сообщения в вражеских СМИ уже появляются», — отметили в администрации.

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В Херсонской МВА напомнили, что режим тишины вступил в силу 27 октября в 03:00. В то же время там подчеркивают, что даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется.

Горожан призвали 1 ноября проявлять особую осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей, не посещать «красные зоны» и районы с повышенным уровнем опасности. Также жителей просят не игнорировать воздушные тревоги и предупреждения об угрозе атак беспилотников и без крайней необходимости не покидать безопасные места.

Во время так называемого «олешковского перемирия» жители Херсона активно пользовались возможностью находиться на улицах без постоянной угрозы обстрелов. Люди посещали свои дома в «красной зоне», ремонтировали поврежденное жилье, закупали продукты и убирали придомовые территории.

В то же время жители города опасаются, что после окончания режима тишины российские войска вновь возобновят интенсивные обстрелы. Эти опасения усугубляют сообщения о доставке российской военной техники и боеприпасов на левобережье Херсонской области вблизи Днепра.

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В городской военной администрации призвали жителей не поддаваться панике, ответственно относиться к собственной безопасности и доверять только проверенным источникам информации.

Российские провокации — что известно

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия могла организовать провокацию, чтобы обвинить Украину в нарушении «олешковского перемирия» и досрочно сорвать режим прекращения огня.

Он опубликовал скриншоты сообщений российских пропагандистов, в которых утверждалось, что после гуманитарной операции в Олешках украинский беспилотник якобы атаковал гражданский автомобиль. По словам Андрющенко, российские авторы синхронно распространяли обвинения в адрес Украины, однако впоследствии некоторые из них удалили свои публикации.

«Россияне нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю и единодушно обвинили в этом Украину», — написал он.

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Андрющенко также обратил внимание на сообщения о взрывах в Голой Пристани, нападении на автомобиль в Херсоне и анонсы усиления российского террора. По его мнению, эти события и информационная кампания могут свидетельствовать о подготовке оккупантов к новой волне атак.

«Русня на низком старте. Как и ожидалось», — подытожил руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, что российские войска используют затишье для подвоза боеприпасов, ротации личного состава и укрепления позиций на левом берегу Херсонской области.

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