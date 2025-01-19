Провожал мамину подругу и остался на ночь: на Харьковщине разыскали 13-летнего подростка

Парень провожал мамину 28-летнюю подругу и остался у нее на ночь.

В ночь на 18 января жительница Изюмского района Харьковской области сообщила об исчезновении своего 13-летнего сына.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Женщина рассказала, что у нее в гостях была 28-летняя подруга. Через некоторое время гостья собралась уходить домой, парень пошел ее провожать и домой не вернулся, на связь не выходил.

Сотрудники полиции нашли разыскиваемого дома у подруги матери. Он попросил заночевать. Парня вернули родителям. Полицейские провели с семьей профилактическую беседу. Почему мать и ее подруга самостоятельно не нашли общий язык между местонахождением парня, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области у подростка в руках взорвалось неизвестное вещество.

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