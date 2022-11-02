Проявил стойкость и мужество в бою: в Луганской области погиб командир отделения десантников из Калуша

Петр Урсулович в первый день широкомасштабной войны встал на защиту Украины.

В воскресенье, 30 октября, возле села Невское Сватовского района Луганской области в бою погиб защитник из Калуша Ивано-Франковской области Петр Урсулович.

Об этом сообщила глава Калушской райгосадминистрации Жанна Табанец.

"Возле села Невское Сватовского района на Луганщине в бою за нашу Родину, проявив стойкость и мужество, погиб 43-летний Урсулович Петр Владимирович, житель города Калуш. Петр Урсулович в первый день широкомасштабной войны стал на защиту Украины. Служил командиром десантно-штурмового отделения", – сообщила она.

Павшие воины из Прикарпатья

Напомним, на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 45-летний военный из села Рожнов Ивано-Франковской области Виктор Жежеров. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Также на Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Езупольской громады Ивано-Франковской области Александр Костюк.

1 октября в городе Тлумач Ивано-Франковской области простились с павшим воином Василием Погорелым из поселка Обертин. Люди прощались с защитником на коленях и с флагами в руках.

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