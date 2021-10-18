"Проявились украинцы и хохлы": пассажиры самолета из Египта в Запорожье 4 часа решали, брать ли на борт соотечественницу, которую не выпустили из аэропорта

"Проявились украинцы и хохлы": пассажиры самолета из Египта в Запорожье 4 часа решали, брать ли на борт соотечественницу, которую не выпустили из аэропорта

Женщину не впустили в страну через положительный тест на коронавирус.

В Египте украинцы застряли в аэропорту Хургады из-за пассажира, у которой тест на коронавирус оказался положительным. Что делать с женщиной решали 4 часа.

Эту историю в Сети рассказал пассажир самолета Эрик Хартман.

По его словам, пассажиры загрузились в самолет вовремя. Все прошли соответствующий контроль и заняли свои места.

"Все довольные и загорелые, летят в родную и холодную Украины. На площадке, где рукав смыкается с самолетом стоит какая-то женщина, которая не зайдет на борт, а всех пропускает. Все усаживаются на места, по просьбе экипажа пристегивают ремни и довольно ожидают взлета. Но самолет даже не двигается, все 100% мест заполнено. Но бортпроводница успокаивает всех, мол у одного из пассажиров проблемы с документами и мы его ждем", — рассказывает Эрик.

Он говорит, что самолет вовремя не вылетел, и уже прошел час. Бортпроводница сообщила раскрасневшимся от жары пассажирам, что человек потерял посадочный талон, и они не могут его взять. Затем подают версию, что у пассажира нет страховки.

"Проходит 2 часа, выходит командир корабля и рассказывает очередную версию, что у одного из пассажиров положительный тест на COVID и его не пускают на борт. Но все 100% пассажиров сидят на своих местах и свободных нет. Это объясняют командиру. Командир уходит в кабину. На бортпроводников начинают давить пассажиры, скоро 3 часа, как все варятся на борту, а больше 3 часов нельзя. К микрофону становится главная бортпроводница и объясняет, что самолет прибыл из Запорожья, на борту была женщина с семьей, на выходе из самолета показала египтянам положительный ПЦР тест на ковид, ее с таким тестом пропустил на борт аэропорт Запорожья. А египетская служба безопасности аэропорта не пропускает женщину с положительным тестом на территорию терминала и она зависла в тамбуре ", — рассказывает пассажир.

Как стало известно присутствующим в самолете, семья этой женщины поехала себе в отель отдыхать, а ее оставили в аэропорту. По догадке пассажиров, женщина думала пересидеть в отеле, но египтяне ее не выпустили из аэропорта и поставили условие командиру экипажа, что самолет не взлетит, пока украинку не возьмут на борт и не доставят в Запорожье.

"Командир признает, что протоколов как действовать в такой ситуации у них нет. Обратились к консулу Украины, консул культурно послал. Человек уже не на территории Украины (вышла из самолета), но еще не на территории Египта, она где-то в воздухе и это проблемы авиакомпании, от МИД Украины никто помощи и не ожидал ", — рассказывает Эрик.

Он добавляет, что командир экипажа предложил создать в хвосте самолета безопасную зон в из шести мест, заклеить ее пленкой, на женщину надеть в спецкостюм, и таким образом вернуть на родину. Но мест нет, а в отсек для проводников он не имеет права ее разместить.

"И здесь проявляются украинцы и хохлы. Никто не хочет себя представить на месте этой женщины, пассажиры делятся на два лагеря, одни за то, чтобы забрать ее, другие — оставить среди пустыни. Командир предлагает тем у кого маленькие дети, взять их на руки и освободить шесть мест, согласились на такие неудобства только две семьи — мы и еще одни граждане. Но этого недостаточно, надо еще четыре. Самолет 4 часа стоит, за бортом уже темно. В конце концов авиакомпания предлагает четырем пассажирам остаться еще на сутки в одном из отелей за счет компании, быстро находится компания веселых девушек, которые с радостью соглашаются на продление отпуска. Тетю одевают в костюм химзащиты, оклеивают пленкой карантинные места и усаживають. Самолет взлетает. Выводы о украинцах — большинство готовы были оставить соотечественницу на чужбине, значит рассчитывайте только на себя. Мужчины иногда ведут себя как м*даки ", — подытожил Эрик.

Опыляют мини тредик о наших туристов, о поведении и сознание на одном из рейсов авиакомпании SkyUp PQ8502, который состоялся 15.10.2021 — Eric Hurtmann (@EricHurtmann) October 16, 2021

Напомним, что Министерство здравоохранения Туниса ослабляет ограничения для вакцинированных отдыхающих. В частности, отменяет 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора.

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