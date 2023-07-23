"Проявление сатанинской злобы": митрополит Эпифаний напомнил патриарху Кириллу открытие разрушенного собора в Одессе

Разрушение всех украинских храмов, включая собор в Одессе, происходит с "благословения" патриарха Кирилла.

После разрушения российским ракетным ударом Спасо-Преображенского собора в Одессе предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний напомнил, что именно этот храм в 2010 году с большой помпезностью открывал именно патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев).

Комментарий главы ПЦУ по поводу разрушения собора опубликовал на своей Facebook-странице митрополит Евстратий Зоря.

“Глубоко поражает и огорчает очередное проявление сатанинской злобы “русского мира” – разрушение собора в Одессе. Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число нескольких сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ”, — подчеркнул митрополит Эпифаний.

Глава ПЦУ отметил, что разрушение всех этих храмов, включая собор в Одессе, происходит с "благословения" патриарха Кирилла.

"Благословение Гундяева — это проклятие, слова его — оправдание беззакония, и действия его — служение империи зла", - заявил митрополит Эпифаний.

Глава Православной церкви Украины выразил соболезнования всем, кто пострадал в Одессе от российской атаки, а тем, кто до сих пор считает Гундяева своим духовным вождем, пожелал прозреть и наконец прекратить попустительство злу.

Напомним, в ночь на 23 июля 2023 года в результате очередной ракетной атаки россиян Спасо-Преображенский кафедральный собор был разрушен. В Одесской епархии УПЦ МП назвали террористическим актом ракетный удар по "главной святыне и духовному сердцу города Одессы".

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