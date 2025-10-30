Проявления российского империализма в "Укрзализныце": Институт Нацпамяти требует переименования

Поезд "Укрзализныци"

Названия двух региональных филиалов «Укрзализныци» до сих пор отражают реалии административно-территориального деления бывшей Российской империи. Речь идет о «Юго-Западной железной дороге» и «Южной железной дороге».

По профессиональному заключению Украинского института национальной памяти, эти названия не соответствуют требованиям Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Как известно, «Юго-Западная железная дорога» обслуживает территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей. То есть никакого отношения к юго-западу Украины не имеет.

Свое название этот филиал «Укрзализныци» унаследовал с советских времен, а его происхождение связано с названием «Юго-Западная железная дорога» — железной дорогой, которая была основана в Российской империи в конце 19 века.

В то время она существовала в так называемом «Юго-Западном крае России», географически расположенном к юго-западу от имперского административного и политического центра — Санкт-Петербурга.

«Название регионального филиала „Юго-Западная железная дорога“ ПАО „Укрзализныця“ связано с реализацией российской имперской политики и является историко-географическим атавизмом, что не соответствует современному административно-территориальному делению Украины», — говорится в заключении УИНП.

Название регионального филиала «Южная железная дорога», который обслуживает Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, так же унаследовано с советских времен. Его название связано с расположением к югу от бывшей столицы СССР — Москвы.

Названия этих филиалов Укрзализныци, говорится в заключении УИНП, «до сих пор отражают реалии административно-территориального деления бывшей Российской империи и увековечивают безгосударственное колониальное положение Украины в ее составе».

Дальнейшее функционирование таких названий в Институте Нацпамяти назвали «пропагандой российской имперской политики».

Напомним, в Украине планируют переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Областные центры — Днепр и Кропивницкий — уже были переименованы в рамках декоммунизации.