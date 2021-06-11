Проявлял агрессию и угрожал: в Харькове мужчина пришел на детскую площадку с пистолетом

Чтобы обезвредить бунтовщика, на место вызвали спецподразделение "ТОР".

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по детской площадке с пистолетом. Он вел себя агрессивно и угрожал полицейским.

Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.



Происшествие случилось на улице Гвардейцев Широнинцев. Местные жители сообщили на линию "102", что по детской площадке ходит нетрезвый мужчина с пистолетом в руках.



Уже на месте правоохранители пытались наладить с правонарушителем контакт, однако он вел себя агрессивно и угрожал копам. В результате чего сотрудники спецподразделения "ТОР" задержали буяна.



Впоследствии на место инцидента приехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.



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