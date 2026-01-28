Прожгло пальцы до кости: мужчина пострадал из-за зарядной станции

Скорая помощь / © pixabay.com

В Одессе мужчина пострадал во время подключения зарядной станции, получив тяжелую травму.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, публикуя фото с последствиями несчастного случая.

В сообщении говорится, что во время неправильного подключения зарядной станции с кабелем «вилка-вилка» мужчину ударило током и прожгло пальцы вплоть до кости.

«Повезло, что рядом был родственник», — прокомментировали этот случай в соцсетях.

© из соцсетей

Напомним, из-за регулярных перебоев с электроснабжением портативные зарядные станции стали неотъемлемой частью быта украинцев. Андрей Яворский, эксперт в области энергоменеджмента и кандидат технических наук, рассказал, почему взрываются экофлоу и другие зарядные станции,и назвал основные ошибки их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что суммарная мощность домашних зарядных станций, которые украинцы установили в собственных квартирах и домах во время длительного отключения света, уже приближается к 0,5 гигаватта.