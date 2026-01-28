- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Прожгло пальцы до кости: мужчина пострадал из-за зарядной станции
Одессит допустил ошибку при подключении зарядной станции с кабелем «вилка-вилка».
В Одессе мужчина пострадал во время подключения зарядной станции, получив тяжелую травму.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, публикуя фото с последствиями несчастного случая.
В сообщении говорится, что во время неправильного подключения зарядной станции с кабелем «вилка-вилка» мужчину ударило током и прожгло пальцы вплоть до кости.
«Повезло, что рядом был родственник», — прокомментировали этот случай в соцсетях.
Напомним, из-за регулярных перебоев с электроснабжением портативные зарядные станции стали неотъемлемой частью быта украинцев. Андрей Яворский, эксперт в области энергоменеджмента и кандидат технических наук, рассказал, почему взрываются экофлоу и другие зарядные станции,и назвал основные ошибки их эксплуатации.
Ранее сообщалось, что суммарная мощность домашних зарядных станций, которые украинцы установили в собственных квартирах и домах во время длительного отключения света, уже приближается к 0,5 гигаватта.