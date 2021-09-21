"Прожиточный минимум — это наша боль": глава финкомитета Рады о госбюджете на 2022 год

"Прожиточный минимум — это наша боль": глава финкомитета Рады о госбюджете на 2022 год

Данил Гетманцев уточнил, что минимальная заработная плата вырастет на 200 грн.

Верховная Рада сможет начать рассмотрение проекта госбюджета на 2022 год после решения бюджетного комитета, которое, ожидается, будет сегодня, 21 сентября. В проект госбюджета-2022 в социальной сфере есть несколько приоритетов, один из которых — медицина. А вот "минималка" вырастет лишь на 200 грн.

Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде сказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Данил Гетманцев, сообщает "Цензор.НЕТ".

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"Мы сегодня ждем решения (комитета. — Ред.) без этого он (проект госбюджета. — Ред.) не может быть вынесен в сессионный зал. Насколько мне известно, комитет собирается", — высказался он.

По словам нардепа, согласно проекту главной сметы страны на следующий год, в социальной сфере есть несколько приоритетов, один из которых — медицина. Он отметил, что правительство в этом вопросе поставило перед собой "амбициозные приоритеты". В частности, в планах повышение зарплаты медперсонала — врачи будут получать не менее 20 тыс. грн, а медсестры — 13,5 тыс. грн.

По словам политика, минимальная заработная плата вырастет на 200 грн. Гетманцев пояснил, что с ростом средней заработной платы будет подниматься и минимальна.

"А вот прожиточный минимум — это наша боль. ... Мы его увеличиваем, но всего на 8,5%. Этого мало", — добавил народный депутат.

Комментируя проект госбюджета на 2022 год, нардеп признался, что "очень приятное впечатление производят поступления от НДС".

В то же время, по его мнению, доходная часть госбюджета можно было бы еще увеличить благодаря пересмотру макропрогноза Минэкономики на 2022 год.

Напомним, 21 сентября планируется представление правительством проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год в Верховной Раде.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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Новости Украины: триллион 277 миллиардов гривен - правительство утвердило проект бюджета на 2022 год

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