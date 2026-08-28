Прожиточный минимум в сентябре 2026 года: ждать ли украинцам повышения выплат

Прожиточный минимум

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Граждане регулярно интересуются информацией о потенциальном пересмотре прожиточного минимума, поскольку суммы влияют на финансы украинцев. От них зависит базовый стандарт жизни и значительное количество социальных выплат. С определенной периодичностью в Верховную Раду подают законопроекты о повышении прожиточных минимумов для разных демографических групп. Поэтому не мешает узнать, ожидаются ли какие-либо изменения в сентябре 2026 года.

Размер прожиточного минимума остается среди востребованных тем в Сети, ведь именно этот показатель формирует большинство госвыплат и определяет базовый уровень доходов населения. Народные депутаты систематически регистрируют в парламенте инициативы по перерасчету этих сумм для разных категорий граждан.

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Предусмотрены ли какие-либо коррективы в социальных стандартах от сентября 2026 года, на этот вопрос отвечает портал Новости.LIVE, ссылаясь на закон «О государственном бюджете на 2026 год».

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Прожиточный минимум от 1 сентября

Все социальные стандарты в Украине определены государственным бюджетом, утверждаемым на год. Согласно статье 7 указанного закона размеры прожиточных минимумов для разных категорий граждан неизменны и находятся на таком уровне:

для одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и украинцев, потерявших трудоспособность — 2 595 грн.

Прожиточный минимум гарантирует минимальный размер пенсионного обеспечения по возрасту, расчет алиментов на уровне 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста, выплату финансовой помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям и тому подобное, получение налоговой социальной льготы и многое другое.

Новый показатель для трудоспособных граждан будет влиять также на расчет максимальной базы для ЕСВ. Повышение прожиточного минимума для детей увеличит финансовую поддержку семей с детьми», — уточнили в Пенсионном фонде.

Могут ли повысить прожиточный минимум

Летом на рассмотрение общественности представили Бюджетную декларацию, согласно которой размеры прожиточного минимума для разных демографических групп изменятся в 2027 году. Например, ПМ для одного человека может составлять 3559 грн, для детей до 6 лет — 3124 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3895 грн, для трудоспособных лиц — 3691 грн, в случае потери трудоспособности — 2878 грн.

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В то же время, это лишь ориентировочные суммы, которые не обязательно станут официальными. В сентябре ожидается завершение подготовки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2027 год». Там будут определены предельные показатели расходов и социальные стандарты, включая минимальную зарплату с 1 января.

Напомним, некоторые украинцы смогут получить 19400 грн, ранее мы объясняли — кто в перечне.

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