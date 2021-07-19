Прозрачная жижа устелила берег и к воде не пройти: в Сети показали нашествие медуз в курортной Кирилловке (видео)

Медуз в Кирилловке — буквально нигде ногой стать.
В Запорожской области в Кирилловке нашествие медуз. Тысячи животных выбросило на берег, из-за чего стоит зловонный запах, а добраться до воды через кучу скользкой массы просто невозможно.
Видео медузового нашествия показали в телеграмм-канале "Мелитопольграм".
"Напишите, где сейчас нет медуз и я поеду туда", — подписал видео его автор.
На кадрах видно, как тысячи медуз выбросило на берег. Они буквально устелили несколько метров берега от моря. Пройти к воде через слой медуз просто невозможно. Кроме этого из-за жары на пляже стоит вонь.
Читатели телеграмм-канала рассказали, где медуз нет:
- Приехали с Примпосад, почти нет.
- В Турции нет.
- Бердянск на косе просто огонь.
- В Степановке нет.
- Мариуполь, вообще нет.
Напомним, что в Киеве в Днепре заметили медуз. Это считается плохим симптомом для реки.