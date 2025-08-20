Прозрачное озеро "Мальта" в Николаевской области: жемчужина отдыха в Украине

Александровский гранитный карьер / © Фото из открытых источников

В Николаевской области, всего в 90 километрах от областного центра, среди густых лесов укрылось озеро «Мальта» — место с прозрачной водой, дикой природой и невероятными видами.

Об этом пишет Mykolaiv hikers.

Его еще называют Александровским гранитным карьером. Водоем образовался на месте заброшенного карьера, где когда-то добывали гранит. Теперь это затопленная глубокая чаша с водой до 60 метров. Поэтому озеро стало популярным среди дайверов.

Дно водоема неровное: местами оно резко идет на глубину, а кое-где позволяет спокойно купаться. Скальные стены покрылись зеленью, а берега кое-где заболочены. Местные жители запустили сюда рыбу, поэтому сейчас «Мальта» привлекает еще и рыбаков.

Название озера окутано легендами. По одной версии, на дальней части карьера образовался небольшой водопад, а буйная зелень на скалах создает ассоциации со средиземноморской Мальтой. Другая связана с известным одесским криминальным авторитетом Мишей Япончиком, который, по преданию, избавлялся от конкурентов, топя их в таинственном водоеме. Когда же люди спрашивали, куда исчез человек, он отвечал: «Да он же на Мальту поехал!»

Главная особенность озера — чрезвычайная прозрачность воды. Видимость под водой может достигать 25 метров, что делает любимым место не только для дайверов, но и для подводных фотографов. Там можно увидеть своеобразные «дороги», оставшиеся после работы карьерной техники.

Сегодня вокруг озера бурлит жизнь — выросли деревья, кустарники и травы, а под водой поселились караси, окуни и бычки. Для туристов «Мальта» стала настоящей жемчужиной Николаевщины — местом, где переплелись природная красота, человеческие легенды и новая история затопленного карьера.

Напомним, в украинских Карпатах появился новый живописный водоем, которого раньше не было на туристических маршрутах. Озеро, которое местные называют Негровым, возникло совсем недавно в массиве Горганы, между горами Большая Сивуля (1836 м) и Лопушна, недалеко от села Осмолода Ивано-Франковской области.

Его появление — результат человеческой деятельности: при вырубке леса тяжелая техника перекрыла горный поток, и в результате образовался новый водоем. Несмотря на искусственное происхождение она гармонично вписалась в дикую красоту горных пейзажей, окруженная густым лесом и каменистыми склонами.

Что делает Негровое особенным:

вода здесь очень чистая и прохладная;

официального названия озеро пока нет, но жители связывают его с названием местного потока;

на карте эта местность обозначена как Каменный камень, что станет ориентиром для туристов.

Хотя озеро совсем «молодое», оно уже стало привлекательной точкой для путешественников. Атмосферный лес вокруг подходит для пеших прогулок, охоты и небольших походов.