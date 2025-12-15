«Прозрачность перестала быть приоритетом для правительства», – глава АМЕУ о концессии порта Черноморская

Реклама

Соответствующее мнение эксперт высказал в комментарии Liga.Net.

Как отмечает издание, решение правительства по Prozorro появилось именно в преддверии предполагаемого старта масштабного проекта – передачи в концессию терминалов порта «Черноморск» сроком на 40 лет. Постановление Кабмина откладывает обязательность электронных торгов для крупных концессионных объектов вплоть до 2027 года. Фактически это открывает ручной режим передачи стратегических государственных активов инвесторам без публичной конкуренции на площадке Prozorro.

В Министерстве экономики не ответили на запрос LIGA.net о причинах принятия резонансного решения, сославшись на краткое официальное объяснение, размещенное на сайте. В разъяснении отмечается, что внедрение Prozorro откладывается из-за необходимости разработки 30 подзаконных нормативно-правовых актов. Однако неизвестно, на каком этапе сейчас разработка этих документов. В правительстве уверяют: "После обеспечения технической готовности электронной торговой системы проведение концессионных конкурсов в Prozorro будет обеспечено в полном объеме".

Однако эксперты и представители профильного бизнеса подвергают сомнению исключительно техническую природу этой задержки. Виктор Берестенко отмечает, что исключение прозрачных механизмов из процедуры отбора – это не вопрос неготовности системы, а сознательное изменение курса. Особенно остро этот вопрос возникает сейчас, когда на кону стоит судьба одного из крупнейших портов страны.

Правительство ожидает, что инвестор вложит сотни миллионов долларов в порту, а государственный бюджет за время действия сделки получит более $1,1 млрд. Впрочем, эксперты отрасли скептически оценивают реалистичность этих планов. Главная преграда – война и отсутствие гарантий безопасности.

"Сегодня нет реальных инвесторов, готовых вкладывать средства в инфраструктуру на 40 лет в условиях ежедневных атак, нестабильности и отсутствия гарантий", - отмечает глава АМЕУ.

Дополнительным фактором неопределенности есть геополитическая ситуация. Экс-замминистра экономики Павел Кухта отмечает, что условия использования акватории Черного моря и логистические маршруты могут кардинально измениться после подписания мирного соглашения между Украиной и РФ.

«Если война закончится в ближайший год, уровень безопасности в Черном море будет другим, а грузопотоки переориентируются», - отмечает Кухта.

Как отмечает Liga.Net, Украина уже имеет опыт портовых концессий, который трудно назвать успешным. Проекты в портах "Ольвия" и "Херсон", начатые в 2020 году, фактически остановлены из-за боевых действий. Ситуацию в Херсонском порту концессионеры вообще характеризуют как катастрофическую и требуют пересмотра условий соглашения.

Несмотря на эти аргументы и риски, правительство настаивает на спросе. Премьер-министр Юлия Свириденко еще в сентябре сообщала, что более 40 ведущих международных операторов заявили о готовности присоединиться к проектам в Украине.

Однако, по словам главы Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, отрасль до сих пор не увидела ни одного подтверждения заявленной «высокой заинтересованности» иностранных инвесторов.