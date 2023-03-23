"Прячутся, чтобы не ехать": глава Донецкой ОВА рассказал, сколько людей остается в Бахмуте

В городе до войны проживало более 70 тысяч человек.

В Бахмуте Донецкой области до сих пор остается менее 3,5 тысячи человек. Также в городе есть 32 ребенка, чьи родственники тоже отказываются эвакуироваться.

Об этом во время брифинга сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оставшиеся жители категорически отказываются уезжать, несмотря на уговоры полицейских и спасателей. К слову, до российского вторжения в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек.

"Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят выезжать из города от слова совсем. Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются уезжать, они даже прячутся, чтобы не уезжать", — заявил Кириленко.

Следует отметить, что, по словам Кириленко, в Авдеевке остаются менее двух тысяч человек. Люди прячутся в подвальных помещениях от обстрелов, но уезжать отказываются. По состоянию на 21 марта известно о семи детях.

Как сообщалось, из Временного Яра Донецкой области были эвакуированы все дети. К слову, в городе окрестных населенных пунктах ранее проживало 16 тыс. человек. В настоящее время там осталось около 2 тыс. человек.

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