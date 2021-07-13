Прям кишит: в курортной Кирилловке отдыхающих атакуют полчища комаров (видео)

На свет слетаются тысячи насекомых, поэтому посидеть вечером и подышать морским воздухом с хотя бы небольшим освещением — не получится.
В курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.
Сколько их слетается на свет, показали в телеграмм-канале Мелитопольграм.
На кадрах видно, что на включеный недостаточно яркий свет слетелось облако комаров. Насекомые облепили конструкции беседок и летних домиков. Посидеть вечером, подышать свежим морским воздухом и просто поговорить в компании — не получится, потому что просто "съедят".
"А как вы спасаетесь от комаров?", — подписали видео его авторы.
Пользователи отметили, что методов избавиться такого количества комаров найти достаточно сложно:
- На крыльце надо липучки цеплять.
- Я думаю, здесь поможет только вогнетет.
- Поможет, но частично.
Напомним, что в Приморском Посаде Запорожской области отдых туристам портит нашествия медуз. Чтобы они не мешали, неравнодушные отдыхающие собирают вручную и составляют в кучу на берег.