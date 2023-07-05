Прямой поезд из Киева в Берлин: когда заработает новый маршрут "Укрзализныци"

"Укрзализныця" уже в следующем году может запустить прямой рейс из Киева в Берлин в сотрудничестве с чешской железнодорожной компанией RegioJet.

Об этом в интервью Forbes рассказал владелец чешского частного железнодорожного перевозчика RegioJet Радим Янчура.

"В 2024 году планируем в партнерстве с "Укрзализныцей" запустить рейсы Киев – Берлин, а также Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Наши ожидания по этому проекту очень оптимистичны, поскольку в Германию ездит гораздо больше украинцев, чем в Чехию", - говорит Янчур.

Поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012-го и был очень успешным. Однако в свое время немецкая железная дорога выставила коммерческие условия, которые увеличили стоимость проезда поезда по территории Германии. Это сделало маршрут убыточным, и рейс был закрыт.

"У нас другая бизнес-модель, чем у государственных операторов, поэтому надеемся на достижение взаимовыгодного соглашения с "Укрзализныцей". УЗ не нужно будет делиться доходом с польской и немецкой железными дорогами. Распределение будет таким же, как на маршруте в Прагу. "Укрзализныця" перевозит своими поездами пассажиров к границе и получает за это доход, мы перехватим пассажиров на границе и везем их дальше. Пассажиру достаточно для путешествия всего одного билета", — рассказал владелец частного железнодорожного перевозчика.

По словам Радима, страны ЕС могут использовать железнодорожную инфраструктуру друг друга, уплатив за это фиксированный тариф. В настоящее время чешская компания уже сотрудничает с "Укрзализныцей", однако совместная работа составляет всего 1%.

Однако после вступления Украины в ЕС ситуация может измениться и позволит углубить сотрудничество.

"До конца 2024 года планируем существенно увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен вырасти втрое — до 500 000 пассажиров в год", — говорит он.

Этого можно добиться увеличением количества прямых рейсов между Украиной и Европой.

Частный перевозчик RegioJet хочет инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп – Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Напомним, 5 июля из-за травмирования человека на пути в Перемышле поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются.

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