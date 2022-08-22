Прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет: в России исключили мирное соглашение с Украиной

РФ готовится к затяжной войне

Об этом сообщает Financial Times.

Москва не видит возможности дипломатического решения для прекращения своей войны в Украине и ожидает продолжительного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, прямых переговоров между Путиным и Зеленским Владимиром не будет. В то же время Гатилов заявил, что США и другие страны НАТО якобы давят на Украину, чтобы она вышла из переговоров.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем больше продлится конфликт, тем сложнее будет найти дипломатическое разрешение", — сказал дипломат.

Он также добавил, что ООН не сможет быть посредником между Москвой и Киевом, потому что организация потеряла свой авторитет.

"Мир изменился, и ООН никогда не будет такой, какой была раньше… Я думаю, что [соглашение о зерне] является единственным примером того, что они сыграли практическую роль в попытке стать посредником", — считает Гатилов.

Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.

Читайте также: