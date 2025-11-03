Пряталась от дронов и спрашивала дорогу: 70-летняя женщина три дня шла пешком, чтобы выехать из Мирнограда

70-летняя женщина три дня уходила пешком, чтобы выехать из Удобрения / © скрин с видео

История 70-летней жительницы Мирнограда Нины Петровны стала яркой иллюстрацией мужества гражданских, которые до последнего остаются под обстрелами. Женщина пешком преодолела около 22 километров в Доброполье, чтобы эвакуироваться из опасной зоны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Нина Петровна шла в безопасный город три дня. По дороге, пролегающей через Родинское, где продолжаются бои, она выживала, прячась от вражеских беспилотников.

«Птиц в небе меньше, чем дронов. Ну дрон за дроном! Вышла на улицу, 20 минут посидела — 3 дрона пролетело. Ну разве это можно выдержать, какие нервы это выдержат!» — вспоминает Нина Петровна свой путь.

Женщина призналась, что не уезжала до последнего, поскольку ухаживала за 85-летней заброшенной соседкой, хотя ее дети из Чехии присылали деньги и умоляли эвакуироваться. В конце концов, не найдя желающих присоединиться к ней, женщина отправилась сама, взяв только портняжку, несколько сумок и паштеты в банках. Ночевать приходилось в брошенных машинах.

Приблизительный путь Нины Петровны / Скриншот 24 / © Скриншот

Преодолев большую часть пути пешком, она плачет: «Дрон летит — я в посадку. Потом пролетел — пошла дальше. Шла уже на риск. Мне 70, думала, уже не дойду».

Часть пути ей помогли военные, с которыми она была в хороших отношениях. Они разрешали ей пользоваться интернетом в подвале, чтобы связаться с семьей. Из Мирнограда в Доброполье ей удалось дойти, а дальше ее «немного подвезли мотоциклом». Нина Петровна планирует добраться до Одессы, где ее ждут.

Напомним, в Донецкой области полицейские эвакуировали пожилых супругов, которые добрались до Лимана из фронтового села Торское пешком, преодолев 16 километров. Люди не ели три дня, а их дом был полностью разрушен при обстреле. В общей сложности правоохранители эвакуировали пятерых человек.

А в городе Доброполье Покровского района Донецкой области после авиаудара по частному сектору спасатели извлекли из-под завалов собаку породы далматин.

С прифронтовых территорий Украины продолжается эвакуация гражданского населения в более безопасные области. По данным Министерства развития общин и территорий по состоянию на 31 октября 2025 года, из опасных регионов эвакуировано более 121,5 тысяч человек, среди которых около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи человек с ограниченной мобильностью.