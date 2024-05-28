Пряталась под капотом: как маленькая змея преодолела путь из Львова в Киев (видео)

Следуя из Львова в Киев, водитель нашел под капотом своего авто змеей. Он вызвал спасателей, чтобы ее достали и переместили в должное место.

Об этом пишет Kyiv Animal Rescue Group.

Осталось непонятным, где именно "госпожа Гадюка", как шутливо ее называют спасатели, "подсела" в авто.

"Когда владелец машины, приехав в столицу, открыл капот, госпожа Гадюка вежливо спросила "Это уже конечная остановка?" Водитель, обескураженный таким сюрпризом, не знал, что ответить, так что позвонил нам и попросил очередных спасателей стать переводчиками из "Змеиного"., поговорили, поладили. Госпожа Гадюка вызвалась поехать жить в место, где ни ей, ни людям не будет угрожать, а водитель, увидев результаты переговоров, облегченно вздохнул — не каждый день возит таких пассажиров", — пишут в службе.

Ранее в Черниговской области лось попал в смертельную ловушку.

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