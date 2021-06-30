Прятали в гаражах и меняли номера: на Херсонщине полицейские разоблачили банду автоугонщиков

Прятали в гаражах и меняли номера: на Херсонщине полицейские разоблачили банду автоугонщиков

Мужчины выбирали недорогие марки машин.

В Херсонской области полицейские разоблачили серийных автоугонщиков, которые "работали" в течение последних трех месяцев.

Как сообщает полиция Херсонской области, к похищениям причастны одни и те же злоумышленники. Во всех трех случаях жертвами стали владельцы автомобилей марки DAEWOO.

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Первое сообщение об угоне автомобиля поступило в конце марта от жителя микрорайона "Корабел". Свой автомобиль Chevrolet Aveo он оставил на ночь в общем дворе многоэтажки, где проживает. Утром авто уже не было. Полицейские тогда пересмотрели камеры наблюдения и установили хронологию движения автомобиля по улицам города. В микрорайоне "Таврический" след авто исчез из камер.

Через месяц в полицию поступило еще одно сообщение о похищении авто.

На этот раз без машины остался владелец DAEWOO Lanos. Автомобиль нашли брошенным возле одного из перекрестков недалеко от места преступления. Как выяснилось, автомобиль был неисправен.

По словам заместителя начальника областного полиции Николая Цапа, камеры наблюдения зафиксировали, что недалеко от места оставленного автомобиля неизвестный мужчина сел в "такси".

Оперативники опросили водителя такси, который описал внешность пассажира и его место остановки.

"Через некоторое время было зафиксировано еще два случая угона автомобилей DAEWOO. Полиция установила, что каждый раз в местах преступлений был замечен пассажир такси. Были установлены места, которые гражданин часто посещал. Среди которых: территория одной из промзон города и несколько индивидуальных гаражей", — рассказал Николай Цап.

Правоохранители выяснили, что в этих гаражах временного находились угнанные машины. После этого их перегоняли на территорию складского помещения, где меняли номера. По поддельным документам эти автомобили продавали жителям других областей юга Украины.

Полицейские задержали организатора преступной группы во время перегона для продажи переделанного Chevrolet Aveo.

Известно, что незаконную деятельность организовал 33-летний житель областного центра.

Полиция установила, что к угону также были причастны двое 24-летних херсонцев. Они сопровождали украденные авто, перегоняли их и подыскивали потенциальных покупателей. Участие в преступлении принимали еще трое херсонцев в возрасте от 31 до 40 лет.

Во время обысков полицейские нашли предметы и вещи, подтверждающие причастность этих мужчин к похищению автомобилей.

Организатору преступлений грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения и избрании меры пресечения другим участникам преступления.

Напомним, в Киеве полицейские провели спецоперацию: там задержали членов преступной организации автоугонщиков, которые "работали" под прикрытием "криминальных авторитетов".

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