Прятали в контейнере с бананами: в Одесской области обнаружили контрабанду кокаина на 10 млн долларов

Прятали в контейнере с бананами: в Одесской области обнаружили контрабанду кокаина на 10 млн долларов

Общий вес наркотиков составляет 57 килограммов.

В Одессе крупную партию кокаина задержали в порту "Южный" сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и полицейские.

Как сообщили в прессслужбе СБУ, ориентировочная стоимость наркотических веществ на "черном рынке" составляет почти 10 миллионов долларов США.

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Информацию о том, что в порт "Южный" должно зайти судно с контрабандой наркотиков, правоохранители получили заранее. Кокаин был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители нашли 46 брикетов с кокаином. Общий вес — 57 килограммов.

Следователи начали уголовное производство по части 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Напомним, одесские таможенники обнаружили наркотики в морском торговом порту "Южный". Лакокрасочные материалы в ведрах поступили в морской порт из Колумбии. Кокаин смешали в ведрах со строительным материалом.

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