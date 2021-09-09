Прятались между оконными рамами: в Харькове в университет им. Каразина залетела почти сотня летучих мышей (фото)

Прятались между оконными рамами: в Харькове в университет им. Каразина залетела почти сотня летучих мышей (фото)

Попали они в Alma mater через незакрытые окна.

В Харькове почти сотня летучих мышей залетела в национальный университет им. Каразина.

Об этом сообщили в группе Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Как стало известно, 70 летучих мышей влетели в незакрытые окна. Они застряли между оконных рам.

"Сейчас идет миграция летучих мышей на юг, к зимним хранилищам. Они ищут спокойное место для сна днем и поэтому случайно залетают в открытые окна и в вентиляции. Наши специалисты оперативно собрали всех летучих мышей в сумки. К счастью, все были живы", — подчеркнули в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Уже после того, как летучих извлекли из оконных рам, их отпустили на свободу.

Напомним, что в Кривом Роге на улице Художественной в квартире поселились летучие мыши. Владелец помещения вызвал спасателей.

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