Прятались на ферме: украинская артиллерия накрыла огнем ангар и сожгла 40 единиц техники оккупантов

Прятались на ферме: украинская артиллерия накрыла огнем ангар и сожгла 40 единиц техники оккупантов

Такой удар по технике значительно снизил потенциал врага на одном из направлений района боевых действий, говорят в ВСУ.

В воскресенье, 3 апреля, военные ВСУ на востоке Украины обнаружили и уничтожили большое скопление автомобильной техники российских окупантов. Так, захватчики потеряли более 40 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схід".

"Вчера наши воины обнаружили большое скопление автомобильной техники, которую российские фашисты решили спрятать на ферме. Однако долго оставаться незаметными для пристальных глаз украинских защитников не получилось. Точным огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим", - говорится в сообщении.

Такой удар по технике значительно снизил потенциал врага на одном из направлений района боевых действий.

Читайте также: