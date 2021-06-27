Прятались под деревом: в Черкасской области молния убила два человека, третья женщина — в больнице

Погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет.
В Черкасской области от удара молнии погибли два человека. Еще одна женщина — в больнице.
Об этом рассказала пресс-секретарь Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок в Facebook.
По ее словам, три человека отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза — спрятались под дерево.
"На месте медики обнаружили, что от удара молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики, после оказания неотложной помощи, госпитализировали с электротравмой", — отметила Назарок.
Пострадавшая находится в сознании.