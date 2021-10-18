Прятались в кустах, а потом уснули: в Николаевской области разыскали пропавших сестер

Прятались в кустах, а потом уснули: в Николаевской области разыскали пропавших сестер

Дети проснулись ночью от холода и пошли домой.

В Николаевской области пропавшие сестры вернулись домой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

На Баштанщине 17 октября полицейские устанавливали местонахождение двух сестер, Фройчак Татьяны и Надежды 9 и 11 лет, которые вечером ушли из дома и не вернулись.

Оказалось, что дети рассердились на то, что мать запрещает играть в темное время суток, девушки ушли из дома и прятались в кустах на огороде одного из домов по улице, где живут. Там сестры уснули и не слышали, что их зовут и разыскивают.

"Под руководством начальника Баштанского районного отдела полиции Александра Ноздратенко на поиски детей был ориентирован и задействован весь личный состав райотдела, экипажи секторов реагирования патрульной полиции отделов и секторов полицейской деятельности, ювенальные полицейские и оперативники", — говорится в сообщении.

В течение нескольких часов полицейские проверяли все возможные места пребывания детей и вместе с местными жителями прочесывали территорию села.

Около 3 часов ночи девушки проснулись из-за того, что замерзли и решили идти домой, где их уже встретили полицейские и родители.

На родителей сестер правоохранители составили админматериалы.

Напомним, что в Днепре правоохранители разыскивают 41-летнего Максима Андриуца, который выехал из дома на автомобиле и пропал без вести.

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