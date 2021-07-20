Прятался под кроватью: задержали пациента психбольницы, который убил медбрата под Кривым Рогом (видео)

Мужчина прятался в одном из домов села Зеленое вблизи Ингульца.
В Кривом Роге правоохранители нашли и задержали 21-летнего пациента Гейковской областной психоневрологической больницы. 18 июля он забил до смерти 54-летнего санитара медучреждения металлической ножкой стула, после чего скрылся.
О задержании сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин.
Парень все это время скрывался в одном из домов села Зеленое неподалеку Ингульца, где жила его семья. Правоохранители достали подозреваемого в убийстве медицинского работника мужчину из-под кровати.
Сейчас задержанного 21-летнего Ивана Евсейчева везут в Криворожский районного управления полиции для объявления подозрения и дальнейшего избрания меры пресечения.
Напомним, что под Кривым Рогом в Гейкивська областной психоневрологической больницы нашли мертвым медбрата.