Прятался под кроватью: задержали пациента психбольницы, который убил медбрата под Кривым Рогом (видео)

Мужчина прятался в одном из домов села Зеленое вблизи Ингульца.

В Кривом Роге правоохранители нашли и задержали 21-летнего пациента Гейковской областной психоневрологической больницы. 18 июля он забил до смерти 54-летнего санитара медучреждения металлической ножкой стула, после чего скрылся.

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О задержании сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин.

Парень все это время скрывался в одном из домов села Зеленое неподалеку Ингульца, где жила его семья. Правоохранители достали подозреваемого в убийстве медицинского работника мужчину из-под кровати.

Сейчас задержанного 21-летнего Ивана Евсейчева везут в Криворожский районного управления полиции для объявления подозрения и дальнейшего избрания меры пресечения.

В Кривом Роге задержали пациента психбольницы, который убил медбрата

Напомним, что под Кривым Рогом в Гейкивська областной психоневрологической больницы нашли мертвым медбрата.

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