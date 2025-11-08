Прятался в лесу с деньгами: киевский полицейский получил арест с залогом

Юрий Рыбянский

Сегодня, 8 ноября, Юрия Рыбянского, главу отделения Дарницкого управления полиции, скрывавшегося в лесу на Ровенщине, привезли в Печерский суд для избрания меры пресечения. Ранее он получил подозрение.

Об этом сообщила корреспондент ТСН.

В суде адвокат подозреваемого просил о домашнем аресте, ссылаясь на то, что у Рыбянского есть маленький ребенок, поэтому он никуда не будет убегать.

Прокурор корреспонденту ТСН сказал, что будет просить заключение под стражу или залог, в размере эквивалентном тому, что он забрал с собой, то есть примерно 13,3 млн грн.

В результате полицейский получил арест и залог в размере 13,3 млн грн.

Что известно о деле Рыбянского

По данным следствия, правоохранитель нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги. Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области.

Государственное бюро расследований добавляет, что полицейский укрывался в лесу, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продовольствия и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу.

Рыбянского задержали и доставили в Киев. Пропавшие средства были при нем. По уточненным данным, речь идет о сумме 13,3 миллиона в гривневом эквиваленте.