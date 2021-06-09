Прятался в лесу: в Виннице задержали водителя, который на тротуаре сбил девушку и скрылся

По словам очевидцев, он был пьян.

В Виннице задержали водителя микроавтобуса, который вылетел на тротуар, сбил там девушку и скрылся с места аварии. Его разыскивали почти сутки. Все это время он скрывался в лесу.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Авария произошла в частном секторе, поздно вечером. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии, с многочисленными травмами в больнице. Водитель бросил машину прямо на месте аварии.

По словам очевидцев, он был пьян. В салоне было еще двое его приятелей. Они не бежали. Один из них тоже травмирован.

Личность 34-летнего водителя полиция установила сразу, но задержать смогли его только через сутки. Когда он сам пришел к себе домой. Там его ждали правоохранители и сразу повезли на наркологическую экспертизу.

Новости Украины: в Виннице задержали водителя, который сбил на тротуаре девушку и сбежал

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