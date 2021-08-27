Прятался в плавнях: в Николаевской области разыскали осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы

Прятался в плавнях: в Николаевской области разыскали осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы

Мужчина скрывался неподалеку медучреждения.

В Николаевской области полиция нашла и задержала 33-летнего мужчину, который накануне сбежал из психиатрической больницы.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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Оперативники задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко медучреждения.

Как выяснили правоохранители, недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, из которого он и совершил побег.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения".

Сейчас следователи мужчине сообщили о подозрении и за совершение побега поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением.

Напомним, в Одессе полиция искала 40-летнего мужчину, который во время прогулки сбежал из следственного изолятора.

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