Прятался в плавнях: в Николаевской области разыскали осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы

Мужчина скрывался неподалеку медучреждения.
В Николаевской области полиция нашла и задержала 33-летнего мужчину, который накануне сбежал из психиатрической больницы.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Оперативники задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко медучреждения.
Как выяснили правоохранители, недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, из которого он и совершил побег.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения".
Сейчас следователи мужчине сообщили о подозрении и за совершение побега поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением.
Напомним, в Одессе полиция искала 40-летнего мужчину, который во время прогулки сбежал из следственного изолятора.