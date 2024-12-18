"Прятки" с пограничниками: перевозчик переоборудовал свой автомобиль для нелегалов (фото, видео)

За незаконное пересечение границы клиент должен был заплатить 6 тысяч долларов на криптогаманец сообщника водителя.

Недалеко от границы с Молдовой пограничники совместно с полицейскими задержали 41-летнего одессита, который переоборудовал свой автомобиль для перевозки беглецов за границу. Нелегальных пассажиров он транспортировал в тайнике, расположенном в нише между задним сиденьем и багажником.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Перевозчик вывозил клиентов автомобилем из Одессы в один из населенных пунктов вблизи так называемого Приднестровья, а высадку осуществлял в 200 метрах от границы. На месте пассажиры должны были получить инструкции: маршрут и правила конспирации.

Оперативным путем правоохранители получили информацию о планируемом рейсе одессита в Молдову через Приднестровский сегмент границы. При попытке незаконного пересечения границы водителя и его пассажира задержали.

Как выяснилось, перевозчик оценил стоимость трансфера в 6000 долларов. Клиент должен был заплатить указанную сумму на криптогошелек сообщника водителя по прибытии к месту нелегального пересечения границы.

Во время осмотра машины правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов и другие доказательства, подтверждающие причастность мужчины к незаконному бизнесу.

В настоящее время фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, круг лиц, причастных к преступной схеме, устанавливается.

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