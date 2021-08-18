Прыгает вперед и мгновенно острыми челюстями прокалывает кожу: украинцев атакуют ядовитые пауки

В начале осени этот паук становится активным, и именно поэтому следует быть осторожными.
Ядовитых желтосумных пауков "Хеиракантиум", которые еще недавно считались редкостью в Украине, заметили в Харьковской области. Членистоногого обнаружил в своем доме житель города Купянск Александр Кившар.
"Прошлой ночью к нам залезла вот такое страшное чудовище. Это ядовитый желтосумный паук — хеиракантиум, который ранее был большой редкостью в Украине. Впрочем последние годы его появление было зафиксировано в Крыму, Одесской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. И вот Cheiracanthium punctorium, как называют этого паука ученые-арахнологи, появился у нас в Купянске ", — написал он на своей странице в Facebook.
Мужчина предположил, что кто-то из отдыхающих завез его сюда случайно с вещами.
Отмечается, что в начале осени этот паук становится активным, и именно поэтому следует быть осторожными. Ведь паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. А всего паук имеет четыре челюсти, которые движутся отдельно друг от друга в двух плоскостях.
Яд желтосумного паука имеет нейротоксический эффект: вызывает сильные бoли, отеки, а также повышение температуры и aртериaльного давления. Он не смeртeлен, но серьезно влияет на состояние oргaнизма человека. Потeрпевший чувствует жгучую, сильную боль, место укуcа отекает и отек быстро распространяется. Например, укуc паука в кисть руки вызовет отек до плеча и впоследствии вся рука за несколько часов теряет чувствительность.
Если вас укусил паук и вы не знаете, опасен ли он, то:
- по возможности сфотографируйте насекомое, это поможет его идентифицировать, если у вас возникнут симптoмы интокcикации ядом;
- промойте рaну водой и приложите лед;
- если через час все последствия укуса: боль, жжение, покраснение, отек не уменьшились — обращайтесь к доктору.
Если вы заметили паука на себе:
- не бейте его,
- скиньте на землю рукой, обмотанной тканью, или попросите об этом кого-то рядом.
Напомним:
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