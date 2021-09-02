Прыгал и смеялся: в Днепре первоклассник стал героем соцсети, станцевав под украинскую народную музыку (видео)

Прыгал и смеялся: в Днепре первоклассник стал героем соцсети, станцевав под украинскую народную музыку (видео)

Ребенка на видео сняли во время школьной линейки.

В Днепре во время линейки первоклассник живо станцевал под украинскую народную песню и стал героем социальных сетей.

Его танец на видео сняли очевидцы, после чего опубликовали в Интернете.

На кадрах видно, как первоклассник школы №106, которая находится на улице Метростроевская, забавно танцует под украинскую народную музыку. В это же время его одноклассники стояли и только время от времени хлопали в ладоши.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что школьник — очень забавный и активный.

Позитива нам всем, несмотря ни на что.

Первоклассник — energizer. Наша цветущая 106 школа.

Напомним, что в Сумах студентка местного университета, которая называет себя радикальной феминисткой и танцует под песни, прославляющие Россию, хотела сжечь флаг Украины.

Новости Украины: в Михайловском Златоверхом соборе школьников благословили на учебу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку