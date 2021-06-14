Прыгал на капоты и бросался под колеса: в Сумах мужчина устроил перформанс на дороге (видео)

Мужчину с капота машины снимали патрульные.

В Сумах неадекватный человек выскочил на дорогу и устроил "шоу" на авто. Он запрыгивал на капоты, а также бросался под колеса автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.

Мужчина "промышлял" на перекрестке улиц Первомайская и Вячеслава Чорновола. Он бегал по проезжей части и бросался под колеса автомобилей. Заявитель сообщил, что сейчас этот человек забрался на его машину и, как следствие, вызвал механические повреждения.



"Инспекторы сразу же обнаружили этого чмужчину. Он сидел на капоте транспортного средства Toyota Prado. И судя по всему, слезать не собирался. Патрульные полицейские все же сняли его с машины. 38-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому к нему стражи порядка применили наручники", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции и медики.

Напомним, что магазине "секонд-хенда" в Днепре на улице Владимира Мономаха мужчина устроил перформанс. Он ходил по залу и выкрикивал, что он захватил всех в заложники.

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