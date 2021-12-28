Прыгал ногами на голову из-за 15 гривен: появилось шокирующее видео избиение и ограбление мужчины в Запорожье (видео 18+)

Парень свалил горожанина на пол и принялся шарить по его карманам.

В Запорожье в Шевченковском районе города неизвестный напал на мужчину возле лифта в подъезде. Он свалил его с ног, избил его, взял деньги и пакет с продуктами.

Видео ограбление, снятое камерами наблюдения в подъезде, выложили в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина подходит к лифту в подъезде своего дома. Вдруг его с ног сбивает парень. Дальше он бьет свою жертву в лицо и рыскает по его карманам. Мужчина в этот момент что-то говорит, а грабитель "чтобы не мешал" ударил его ногой в лицо, так, что тот потерял сознание, а после того, как забрал деньги из кармана и пакет с продуктами, прыгнул ногами мужчине на голову. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.

Как сообщили в пресс-службе полиции, событие произошло еще 2 декабря около 16:00 в подъезде дома по улице Спартака в Запорожье. Грабитель "обогатился" на 15 гривен и скромный пакет с продуктами.

"По факту следователем отдела полиции №3 Запорожского районного управления было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.187 "Разбой" УКУ. 28 декабря его личность была установлена. Это ранее уже осужденный мужчина 1988 года рождения. У гражданина нет образования, не женат и нигде не работает", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Доказательств преступления было достаточно и злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении нападения, с целью завладения чужим имуществом, соединенным с насилием, опасным для жизни и здоровья подвергшегося нападению.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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Напомним, что в Киеве двух иностранцев, работавших таксистами, подозревают в жестоком убийстве и ограблении 50-летнего главврача из Ровенской области.

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