Прыгал в короб с шариками: в Запорожье в детском развлекательном центре ребенок разбил голову

Прыгал в короб с шариками: в Запорожье в детском развлекательном центре ребенок разбил голову

Мальчик находится в больнице с рассечением головы.

В Запорожье ребенок попал в больницу после посещения одного из развлекательных центров города. Мальчик разбил голову, прыгая в короб с шариками.

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Об этом сообщает "ZaБор".

Как рассказала мать пострадавшего ребенка Екатерина, ее сын разбил голову во время прыжков в короб, заполненный мягкими кубиками в детском развлекательном центре "Fly kids" в Запорожье. Ребенок упал и ударился головой о борт короба.

Сейчас мальчик лежит в нейрохирургии областной детской больницы, у него рассечение на голове более 11 см.

Екатерина отметила, что возле рентген-кабинета, который они посещали после травм с ребенком, рядом с ними были родители, дети которых также пострадали в этом же развлекательном центре.

"Выходя из рентген-кабинета, следующими в очереди были мама с ребенком на руках с перелом как оказалось позже. Как думаете откуда? Следующими в очереди на рентген были родители с ребенком лет 5-6. Уже догадались откуда? Случайность? Не думаю, в этом заведении нет условий для безопасного отдыха наших детей", — рассказала Екатерина.

В сети пользователи отметили, что когда этот развлекательный центр только открылся, там на каждом аттракционе находились работники, которые следили за детьми. Сейчас за детьми должны следить родители.

"У ребенка сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Лежит в областной детской больнице. Заявление написано в полицию и прокуратуру", — рассказала Екатерина.

В развлекательном центре "Fly kids" в Запорожье ТСН.ua ответили, что такие случаи травмирования детей не комментируют, а предоставляют информацию только по официальному запросу.

Напомним, что во Львове прооперировали мальчика, сделавшего неудачное сальто и травмировавшего руку. 12-летний Юра перенес 3 операции и 5 месяцев лечения из-за того, что ему поставили неправильный диагноз.

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