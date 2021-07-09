Прыгала на батуте: в Здолбунове 6-летняя девочка напоролась на металлический забор

Освобождать ребенка приехали спасатели.

В городе Здолбунов Ровенской области 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась на металлический забор. Ребенку понадобилась помощь спасателей и медиков.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ровенской области.

Отмечается, что это произошло 8 июля на частном хозяйстве города.

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

"6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на заостренный металлический прут ограды. К месту происшествия оперативно прибыло отделение спасателей 18-й государственной пожарно-спасательной части", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники с помощью специнструмента перерезали металлический прут и освободили девочку, после чего передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи. О состоянии ребенка пока ничего не сообщили.

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева парень на электросамокате накололся на металлический забор. Его забрали в больницу.

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